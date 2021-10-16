ДТП: в Беляевке Nissan врезался в танк — погиб водитель

Около 3 часов ночи 15 октября 51-летний водитель Nissan не справился с управлением и въехал в бетонный постамент на улице Атамана Головатого.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции Украины в Одесской области, в результате аварии водитель погиб до приезда скорой помощи.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ведётся расследование.

Как сообщала Одесса News, 9 октября водитель грузовика совершил столкновение с маршруткой, когда её водитель, 43-летний житель Нерубайской сельской громады, сделал остановку вблизи с.Дачное Одесской области. Два человека погибли и девять травмированы.

Фото: Нацполиция в Одесской области

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