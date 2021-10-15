В Украине могут начать прививки третьей дозой COVID-вакцины

Министерство здравоохранения будет просить Национальную техническую группу экспертов по вопросам иммунопрофилактики пересмотреть решение об использовании бустерной дозы против COVID-19.

Об этом в эфире Украинского радио сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, пишет Укринформ.

«Этот вопрос (бустерной дозы против COVID-19, — ред.) уже третий раз выносится на Национальную техническую группу экспертов по вопросам иммунопрофилактики, каждый раз мы получаем информацию о том, что ещё недостаточная доказательная база именно использования третьей дозы. Последнее заседание НТГЭИ проходило в начале октября, и мы получили соответствующее решение. Я ещё раз обратился к НТГЭИ, чтобы они пересмотрели это решение, поскольку информация постоянно обновляется и уже на уровне тех стран, которые используют бустерную дозу. Поэтому надеюсь, что нам удастся ввести это в рамках этого года», — заявил Кузин.

Главный санврач Украины добавил, что этот вопрос на постоянном контроле Минздрава.

«Скорее всего, на следующей неделе нам удастся принять такое решение и рекомендовать использование бустерной дозы. Этот вопрос на постоянном контроле. Бустерная доза, если и будет рекомендована, то будет рекомендована от 6 до 8 месяцев после проведения основной вакцины», — сказал Кузин.

Он отметил, что когда этот вопрос возник в первый раз, то речь шла о бустерной дозе для иммунокомпрометированных людей, людей пенсионного возраста.

«Для этой когорты введение бустерной дозы действительно рекомендовано. Сейчас изучаются инструкции, которые действуют в других странах, вносят изменения в наши инструкции. Надеюсь, в ближайшее время мы сможем внедрить такую ​​практику», — сказал замминистра.

В последних рекомендациях НТГЭИ от 4 октября 2021 года отмечается, что вопрос применения дополнительной дозы вакцины против COVID-19 требует дополнительного изучения для выводов.

Как сообщала Одесса News, по суточной смертности от коронавируса Украина занимает 5-е место в мире и 2-е в Европе.

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