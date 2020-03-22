В Украине подтвердили 47 случаев COVID-19

Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Украине за субботу возросло на шесть — до 47.

Об этом в Facebook информирует Центр общественного здоровья.

«По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 18 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1) Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская (2) области и г. Киев (2)», — говорится в сообщении.

Ранее региональные лаборатории обнаружили такое количество случаев заболевания: Черновицкая обл. — 15, Днепропетровская — 2, Киевская — 2, Житомирская — 1, Львовская — 1, Тернопольская — 1, Киев — 7 (из которых 6 за эти сутки).



Вследствие COVID-19 в Украине зафиксировано 3 летальных случая.

Учитывая угрозу распространения острой респираторной болезни COVID-19 в Донецкой области 21 марта введён режим чрезвычайной ситуации. Ранее такой режим установили в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской, Черновицкой, Житомирской областях и городе Киеве.

как сообщала Одесса News, в Одессе и области не зарегистрирован ни один случай заболевания.