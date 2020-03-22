Одессит Феликс сделал подарок к юбилею Утёсова

Феликс Шиндер и группа «Деньги Вперёд» приготовили особое поздравление к 125-летнему юбилею со дня рождения легендарного одесского исполнителя Леонида Осиповича Утёсова.

22 марта, в День рождения Утёсова, Феликс и его группа представят на своём YouTubeканале видео с их собственным исполнением одной из самых знаменитых песен из репертуара Леонида Осиповича «Одессит Мишка». Местом съёмки был выбран один из архитектурных символов Одессы — Воронцовская колоннада.

Сам артист отнёсся к этой работе очень трепетно: «Это очень серьёзная композиция и исполнять её нужно достойно. Когда я впервые её услышал, она тронула меня до слёз. Эта песня о силе, о вере и о людях, защищавших мой город. Мне тяжело представить чувства одесситов, которые уходили из города, отдавая его врагу. Но оставались при этом уверены в победе! Одесса впоследствии стала первым городом-Героем. «Одессит Мишка» сегодня исполняется многими артистами, и мне бы хотелось, чтоб эта песня звучала от лица одесского коллектива», — сказал Феликс Шиндер.

Композиция «Одессит Мишка» была написана в первой половине 1942-го. Песня получила настолько широкое распространение, что даже была напечатана на листовках, которые советские лётчики сбрасывали во время боёв за освобождение Одессы.

Одесситы впервые услышали «Мишку» после освобождения города. И исполнена она была голосом Леонида Утёсова.

Посмотреть новое видео Феликса Шиндера и группы Деньги Вперёд «Одессит Мишка» вы сможете 22 марта в 11:00 на официальном канале артиста : https://youtu.be/09CA7fFTliU