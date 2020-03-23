В Одессе отметили юбилей Леонида Утёсова

22 марта в Одессе, несмотря на жёсткие условия карантина, отметили день рождения великого одессита, певца, актёра, чтеца, дирижёра, руководителя оркестра и конферансье Леонида Утёсова.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Из-за всеобщего карантина, введённого для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, были отменены все запланированные массовые мероприятия», — говорится в сообщении. Тем не менее, к 125-летию Леонида Утёсова вышли в свет две новые книги: «Леонид Утёсов: вне сплетен и легенд» и первый том «Утёсовской энциклопедии».

В первом томе «Утесовской энциклопедии», написанной Борисом и Эдуардом Амчиславскими, собраны ранее известные и малоизвестные факты из жизни великого одессита. Около 10 лет авторы по крупинкам собирали информацию для энциклопедии, первый том которой включает 1698 статей (на буквы А, Б, В) и 621 иллюстрацию. Объём книги 544 страницы. Планируется ещё 8-9 таких томов.

Книга «Леонид Утёсов: вне сплетен и легенд» — результат более чем 30-летней совместной деятельности журналистов и исследователей Эдуарда Амчиславского и Александра Галяса. Как отмечают авторы, книга содержит 200 страниц, насыщенных малоизвестными фактами из жизни Утёсова и его семьи, а также 38 редких фотографий.

Авторы надеются, что презентуют новые книги по завершении карантина.

А модный одесский певец Феликс Шиндер и группа «Деньги Вперёд» 22 марта приготовили особое поздравление — представили на своём YouTubeканале видео с их собственным исполнением одной из самых знаменитых песен из репертуара Леонида Осиповича «Одессит Мишка». Местом съёмки был выбран один из архитектурных символов Одессы — Воронцовская колоннада.



Кстати. Леонид Осипович Утёсов родился 22 марта (по старому стилю — 10 марта) 1895 года в Одессе. Исполнял песни в различных жанрах — от джаза до городского романса, был первым исполнителем на эстраде произведений Исаака Бабеля, Эдуарда Багрицкого, Иосифа Уткина и Михаила Зощенко.

В 1934 году вышел на экраны кинофильм «Весёлые ребята» с Утёсовым в главной роли и участием его оркестра. Успех фильма принёс Утёсову огромную популярность и известность. В годы Второй мировой войны Леонид Утёсов много раз ездил на фронт и выступал перед бойцами. Неоднократно во время таких поездок он попадал в опасные ситуации, под бомбёжки. Пятому гвардейскому истребительному авиаполку были подарены два самолёта Ла-5Ф от оркестра Леонида Утёсова. Самолёты носили название «Весёлые ребята».