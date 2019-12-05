Рада решила отметить 155-летие Одесского университета Мечникова на госуровне

Верховная Рада Украины приняла постановление «О праздновании памятных дат и юбилеев в 2020 году».

Соответствующее решение поддержали 318 народных депутатов, сообщает Укринформ.

Документ определяет перечень годовщин важнейших событий в общественно-политической жизни Украины и юбилеев выдающихся лиц, которые в 2020 году должны отмечаться на общегосударственном уровне.

В частности, в следующем году на государственном уровне будут отмечаться 155 лет со дня открытия Одесского национального университета имени Мечникова, а также: 1075 лет со времени первого письменного упоминания о городе Коростень; 1075 лет с начала правления княгини Ольги; 920 лет со времени первого письменного упоминания о городе Дубно; 900 лет со времени первого письменного упоминания о Выдубицком монастыре; 500 лет со времени создания Нобельского Евангелия – древнейшей рукописной книги Полесья; 400 лет со времени восстановления православной иерархии в Киеве и избрание Киевским православным митрополитом Иова Борецкого; 375 лет со времени основания города Славянска; 310 лет со дня принятия Конституции Пилипа Орлика; 250 лет со времени основания города Запорожье.

Постановлением парламент рекомендовал правительству создать организационный комитет по празднованию памятных дат и юбилеев в 2020 году и разработать и утвердить соответствующие планы мероприятий.

Одновременно профильным министерствам рекомендуется проводить в учебных заведениях уроки, воспитательные часы, заседания за круглым столом, конференции, другие тематические мероприятия, приуроченные памятным датам и юбилеям; включить соответствующие темы в перечень конкурсов МАН, а также рефератов, курсовых и дипломных работ в учебных заведениях; обеспечить организацию в учреждениях культуры тематических выставок, экспозиций.

Также рекомендуется Госкомтелерадио создавать тематические теле — и радиопередачи и освещать мероприятия по празднованию памятных дат и юбилеев. ПАО “Укрпочта” предложено издать почтовые конверты и почтовые марки, а Нацбанку — изготовить юбилейные монеты по случаю памятных дат и юбилеев 2020 года.