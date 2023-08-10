Пизанская башня отмечает своё 850-летие

Известнейшее культурное итальянское сооружение — Пизанская башня — отметило 9 августа своё 850-летие с начала строительства.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ANSA.

Первый камень культового памятника был заложен 9 августа 1173 года.

Отмечается, что в день юбилея разрешён свободный вход ко всем памятникам на площади Пиацца дель Дуомо, кроме башни, закрытой из соображений безопасности с 20:30 до 24:00 часов.

Также состоялся бесплатный концерт иранского пианиста Рамина Бахрами с произведениями Баха, Бетховена, Моцарта, Брамса и Шопена.

В течение следующих 12 месяцев планируется ряд мероприятий по случаю 850-летия башни.

Для справки. Пизанская башня – часть ансамбля городского собора Санта Мария Ассунта в Пизе. Высота башни составляет 56 метров, диаметр – 15 метров, диаметр фундамента 19,6 метра. На вершину башни ведут 294 ступени. Башня известна и тем, что сильно наклонена. Всемирно известный учёный Галилей использовал её для своих исследований. С последнего этажа башни он бросал различные предметы, чтобы доказать, что скорость падения не зависит от веса падающего тела.

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