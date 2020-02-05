Волейболистки “Химика” проиграли Италии матч 5-го тура Лиги чемпионов

4 февраля южненский клуб “Химик” потерпел очередное поражение в волейбольной Лиге чемпионов.

Поединок “Химик” (Южный, Украина) — “Новара” (Италия) 5-го тура Лиги чемпионов, состоявшийся в ФСК “Олимп” в присутствии 1400 зрителей, завершился со счётом 0:3 (14:25. 14:25, 12:25), сообщает пресс-служба ВК «Химик» в Facebook.

“Химик” проиграл в 5-м туре групповой стадии Лиги чемпионов действующему победителю турнира — итальянской “Новаре”. Южненские волейболистки не сумели навязать борьбу маститому оппоненту в одной из партий, уступив во всех элементах, в частности, в реализации атак, забив 22 мяча из 76-ти, соперник — 44/84 (29%-52%)”, — говорится в сообщении.



Лучшим игроком матча стала связующая “Новары” Мика Хэнкок, набравшая 10 очков, 6 из которых — с линии подачи.

На послематчевой пресс-конференции ассистент тренера Дмитрий Марюхнич отметил, что в целом игра украинских волейболисток не выглядела безнадёжной, они действовали самоотверженно, но не хватило исполнительского мастерства.

Кстати. Это уже пятое поражение подопечных Евгения Николаева в Лиге чемпионов CEV. 18 февраля волейболистки “Химика” проведут свой заключительный поединок на турнире в Германии против клуба “Альянс”.

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