Ferrari, Honda и Bugatti рассекретили свои новые автоконцепты

Всемирно известные автокомпании Ferrari, Honda и Bugatti представили новые модели авто своих фирм.

Так, японская компания Honda рассекретила недорогой седан City пятого поколения, о чём сообщает портал Motor.

По сравнению с предшественником, City стал крупнее. Его длина увеличилась на 113 миллиметров до 4553 миллиметров, ширина — на 53 миллиметра до 1748 миллиметров. Honda заявляет, что литровый мотор не только экономичен, но и не уступает по мощности 1,5-литровому.

В салоне City пятого поколения отличился обновлённой приборной панелью и новым рулём. Диагональ экрана мультимедиасистемы увеличилась до восьми дюймов, изменилась форма и расположение дефлекторов вентиляции, дизайн панели приборов, а также блок управления климатом.

Сам седан уже доступен к заказу, а его стартовая цена составляет около 19 тысяч долларов США. City предложат в Индии, Китае и Южной Америке.

Французский автопроизводитель Bugatti представил новый гиперкар компании — Bugatti Chiron Super Sport 300+. Всего будет изготовлено 30 экземпляров, а стоимость каждого составляет 3,5 миллиона евро.

Как сообщает портал, скоростной гиперкар имеет двигатель типа W16 с мощность в 1578 лошадиных сил. Максимальная скорость может доходить до 440 км в час.

Начало производства ожидается в 2021 году.

Итальянский автопроизводитель Ferrari показал новый суперкар модели F8 Spider.

Основным отличием Ferrari F8 Spider стал жёсткий складной верх: избавиться от крыши над головой водитель новинки может всего за 14 секунд, причём делать это допускается на скоростях до 45 км/ч. Соответственно, полностью переработано и оформление задней части суперкара, где появились новая крышка моторного отсека.

Одесса News в ноябре сообщала о новом спортивном автомобиле Roma итальянского автопроизводителя Ferrari без дверных ручек, японской автоновинке от Honda — электрокаре с голосовым ассистентом.