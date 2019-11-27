Лесхозы Одесской области начали продажу новогодних ёлок

Государственные лесхозы Одесской области начинают реализацию новогодних ёлок.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Отмечается, что на территории лесхозов созданы плантации площадью 133 гектара, где произрастает более 300 тысяч хвойных деревьев различных пород в возрасте от 1 до 10 лет. Из них 99 тысяч — стандартные саженцы, пригодные для реализации в предновогодний период.

«Учитывая спрос прошлых лет, в этом году лесохозяйственные предприятия Одесской области планируют реализовать более 30 тысяч штук новогодних ёлок, — отметили в управлении. — Средняя цена, в зависимости от района, будет составлять от 60 до 100 грн за погонный метр».

Ёлки будут маркироваться специальными самоклеящимися этикетками и пластмассовыми бирками-стяжками, на которых указан номер и штрихкод, внесенный в Систему электронного учёта древесины.