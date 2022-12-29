В Варшаве отказались от новогодних гуляний из-за войны в Украине

Власти столицы Польши решили, что, учитывая войну РФ против Украины, новогодние праздничные мероприятия будут неуместными.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на представителя варшавской мэрии Монику Беут и Tvn24.pl.

Как отметила Беут, учитывая энергетический кризис, город ограничил свои расходы, в том числе в большей степени — на организацию развлечений.

“В Украине, за нашей восточной границей, идёт жестокая, кровавая, зверская война, в которой ежедневно гибнут люди и мирное население. Поэтому сейчас не тот момент, который бы способствовал организации таких особенных, радостных событий”, — подчеркнула Беут.

Она также призвала варшавян не использовать петарды и фейерверки в новогоднюю ночь, поскольку это может вызвать у украинцев, которых проживает около 100 тыс. в Варшаве, плохие ассоциации, связанные с войной. Она подчеркнула, что особенно речь идёт об украинских детях.

К призыву мэрии города присоединился Совет города Варшавы, который также призвал жителей польской столицы не использовать пиротехнические средства в новогоднюю ночь.

Кстати. Сейчас в Польше находятся 950 тысяч людей, бежавших от войны в Украине. Больше всего украинцев, которые спасаются от войны, находятся в Варшаве и Вроцлаве.

Как сообщала Одесса News, в Одессе и области продолжает действовать запрет на использование фейерверков в условиях военного положения.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.