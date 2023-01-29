Пограничники сообщили о новых важных правилах пересечения границы Польши

Граждане Украины со статусом PESEL UKR, которые возвращаются в Польшу, должны во время прохождения паспортного контроля сообщить польским пограничникам про въезд на территорию Польши в связи с использованием права на временную защиту и всякий раз предъявлять электронный документ Diia.pl.

Об этом украинских пограничников известили польские коллеги, информирует Госпогранслужба.

Чтобы избежать потери статуса Pesel UKR в связи с отъездом с территории Польши на период менее 30 дней, иностранец, который возвращается в Польшу, должен сообщить работнику польской границы, который осуществляет паспортный контроль, о намерении въехать с использованием права на временную защиту в Польше и каждый раз предъявлять электронный документ diia.pl (даже, если гражданин едет на работу в Польшу или с другой целью, но при этом он будет пользоваться защитой в Польше).

«Важно, — обращает внимание Госпогранслужба Украины. — Въезд на территорию Польши, не уведомляя вышеупомянутые обстоятельства или без предъявления электронного документа Diia.pl, может привести к тому, что данные иностранца не будут включены в реестры, на основании которых предоставляется статус Pesel UKR, и который связан со многими социальными правами».

Как сообщала Одесса News, украинские перевозчики с 1 сентября могут ездить в Молдову по новым упрощённым правилам.

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