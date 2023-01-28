Западные партнёры пообещали передать Украине 321 тяжёлый танк

Западные государства-партнёры пообещали в общей сложности передать Украине 321 тяжёлый танк.

Об этом сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко на французском канале BFMTV, пишет Укринформ.

«Сегодня многие страны официально подтвердили своё согласие предоставить Украине в общей сложности 321 тяжёлый танк», — сказал Омельченко.

Он подчеркнул важность получения этих военных транспортных средств как можно скорее, чтобы противостоять российской армии, отметив, что время доставки в каждом случае отличается.

«Нам нужна эта помощь как можно скорее, однако некоторым странам необходимо выполнить техническое обслуживание, другим — решить логистические вопросы, а третьи ожидают получение танков в обмен на те, которые они передают в Украину», — сказал посол.

Как заявлял Президент Владимир Зеленский, украинская армия нуждается от 300 до 500 танков для осуществления контрнаступления на российские войска.

Как сообщала Одесса News, Федеральное правительство Германии приняло решение о предоставлении Вооружённым силам Украины 14 боевых танков Leopard 2, а президент США Джо Байден официально анонсировал поставки 31 танка американского производства M1 Abrams.

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