Германия приняла решение о предоставлении ВСУ 14 основных боевых танков Leopard 2

Федеральное правительство Германии приняло решение о предоставлении Вооружённым силам Украины 14 основных боевых танков Leopard 2.

Это подтвердил представитель правительства Штеффен Гебештрайт, сообщает Укринформ со ссылкой на сайт правительства ФРГ.

Как отмечается, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в среду на заседании правительства, что Германия будет увеличивать военную поддержку Украины.

«Это решение отвечает нашей известной линии по поддержке Украины по мере наших возможностей. Мы действуем в пределах тесно скоординированных международных усилий», – сказал канцлер.

Решение стало результатом интенсивных консультаций, состоявшихся с ближайшими европейскими и международными партнёрами Германии. Целью является быстро собрать для Украины два батальона танков Leopard-2.

В качестве первого шага Германия предоставит 14 танков Leopard 2 A6 со складов Бундесвера. Остальные передадут европейские партнёры.

Тренировки украинских экипажей должны начаться в ближайшее время в Германии. Пакет также подразумевает логистику, боеприпасы и обслуживание системы.

Кроме того, Германия предоставит соответствующие разрешения странам-партнёрам, желающим быстро доставить танки Leopard 2 со своих складов в Украину.

Как сообщала Одесса News, по заявлению Президента Украине 22 января, Украине для отражения российской агрессии нужны артиллерия, бронетехника (в том числе танки), системы противовоздушной обороны, самолёты, ракеты дальнего радиуса действия и что «дискуссии по передаче танков для Украины следует завершать решениями».

Ранее немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что после месяцев дебатов канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение поставить в Украину боевые танки.

Руководители оборонных ведомств более 50 стран во время восьмого заседания Контактной группы по обороне Украины в немецком Рамштайне не пришли к согласию по поставкам танков Leopard. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что решение по этому поводу может быть принято в ближайшее время, однако не ответил, каким оно будет.

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