За прошедшие сутки в Одесской области произошли три пожара, есть жертвы

За прошедшие сутки в Одесской области спасатели трижды выезжали на объекты, объятые пламенем.

Детали ликвидации пожаров сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Так, в Раздельнянском районе, Великоплосковской территориальной громаде, селе Тростянец, по улице Набережной пожар произошёл в одноэтажном частном жилом доме. По прибытию на место происшествия спасателями установлено возгорание домашнего имущества. В результате пожара погиб хозяин 1955 года рождения. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнём во время курения погибшим. Ущерб – устанавливается. От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 9 спасателей.

На двух других пожарах погибших не было.

В Болграде, на территории местного винодельческого завода, что на ул. Заводской, горели деревянные поддоны и мусор в помещении. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В селе Ильичанка, что в Одесском районе, на территории Красносельской громады, на улице Жолио Кюри сгорел отдельно стоящий торговый киоск. Причина пожара и ущерб также пока не установлены. Ликвидировали пожар 9 спасателей.

Как сообщала Одесса News, 22 января 2023 года пожар в Малиновском районе Одессы, на улице Генерала Петрова, унёс жизнь 85-летней хозяйки квартиры на 5-м этаже 5-этажного жилого дома.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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