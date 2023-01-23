Воскресный день в Одессе не обошёлся без пожаров, есть жертвы

В воскресенье, 22 января, Служба спасения зафиксировала в Одесской области несколько пожаров.

По информации Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, с человеческими жертвами был пожар в Малиновском районе Одессы, на улице Генерала Петрова.

В 07:56 в Службу Спасения поступило сообщение о возгорании в квартире. По прибытию спасателями было установлено возгорание домашнего имущества в квартире на 5-м этаже 5-этажного жилого дома.

«В 8:12 пожар был локализован и в 8:16 ликвидирован на общей площади ~5 м². При ликвидации пожара было обнаружено тело хозяйки, гражданки 1937 года рождения. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнём хозяйкой квартиры (оставлена свеча без присмотра)», — говорится в сообщении.

От ГСЧС Одесской области было привлечено 5 единиц техники и 18 спасателей.

Ещё один пожар произошёл в Нерубайском Одесского района, по улице Новонерубайской (лодочно-потребительский кооператив «Хаджибей-1»), где пламенем охватило 2 частных жилых дома.

Подразделения работали по повышенному номеру вызова. Пожар, начавшийся в начале 7-го вечера, в 20:07 был локализован и в 21:55 ликвидирован на общей площади ~350 м².

«В результате пожара пострадали 3 двухэтажных жилых дома и 2 рядом расположенных гаража. Спасены 4 жилых дома и гараж с автомобилем внутри», — информируют спасатели.

В результате пожара пострадали хозяева: гражданка 1965 года рождения и гражданин 1954 года, которых каретами скорой медицинской помощи с ожогами тела госпитализировали.

Причина пожара, ущерб и детали устанавливаются. Всего было привлечено 11 единиц техники и 68 спасателей ГСЧС Одесской области и 1 единица техники и 2 человека — от местной пожарной команды «Нерубайское».

Как сообщала Одесса News, 20 января в Одессе произошли два пожара — в Малиновском и Суворовском районах, на одном из которых погиб мужчина.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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