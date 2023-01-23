В с.Маяки Одесского района злоумышленники напали на мужчину и на его авто скрылись

Правоохранители задержали группу злоумышленников, напавших с ножом на жителя Николаева и скрывшихся на его автомобиле.

Об этом информирует Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Событие произошло 21 января около 6 вечера возле села Маяки Одесского района. Потерпевшего медики доставили в больницу и прооперировали. Правонарушителей полицейские задержали «по горячим следам».

По оперативной информации полицейских, к ним поступило сообщение о том, что на трассе Одесса–Рени возле села Маяки гражданин просит о помощи. Предварительно было установлено, что мужчина на своём легковом автомобиле подвозил двух человек. По дороге злоумышленники ударили водителя ножом в грудь, отобрали деньги, телефон, документы и автомобиль, на котором и скрылись.

«Пострадавшего с колото-резаной раной и пневмотораксом немедленно доставили в больницу и прооперировали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для задержания нападавших в действие была введена специальная полицейская операция «Сирена». Одесские полицейские совместно с коллегами Николаевской области обнаружили и задержали правонарушителей в Николаеве.

Следователи Одесского районного управления полиции № 2 под процессуальным руководством Беляевской окружной прокуратуры начали производство по ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством, сопряжённое с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего) и ч. 4 ст. 187 (Разбой, совершённый в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Такие действия наказываются лишением свободы сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщала в январе 2023 года Одесса News, за причинение смерти 33-летней жительнице Одессы злоумышленник из соседнего государства десять лет проведёт за решёткой.

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