Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Одессе

Одесские полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Суворовском районе города, произошедшее 10 января.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, авария произошла примерно в 6 часов утра на улице Черноморского Казачества.

«Предварительно установлено, что 36-летний местный житель, управляя микроавтобусом «Mercedes-Benz Sprinter», столкнулся с запаркованным грузовым автомобилем «DAF FT». В результате аварии пострадали два пассажира микроавтобуса: 42-летний мужчина погиб на месте, а 41-летний – с травмами головы доставлен в больницу», — говорится в оперативной информации полиции.

Отмечается, что водителя «Mercedes» проверяют на содержание алкоголя в организме.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП ГУ ГУНП в Одесской области. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего или причинившие тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, 22 декабря 2022 года на 456 км автодороги сообщением Одесса-Киев в результате аварии погиб 30-летний житель Белгород-Днестровского района.

Фото: Одесское районное управление полиции №1

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