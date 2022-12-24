Полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Одесской области

Полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП на 456 км автодороги сообщением Одесса-Киев.

Об этом информирует Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что в результате аварии, которая произошла 22 декабря, примерно в 18 часов, погиб 30-летний житель Белгород-Днестровского района.

Предварительно установлено, что 23-летняя водитель легковушки Fiat из Татарбунар совершила наезд на мужчину, когда он пересекал проезжую часть дороги в неустановленном и неосвещённом месте. От полученных травм потерпевший погиб.

«Водителя проверили на состояние алкогольного опьянения, она была трезвая», — говорится в соперативной сводке полиции.

На месте происшествия работали сотрудники отделения полиции №2 Одесского районного управления полиции №2 и следственно-оперативная группа по расследованию ДТП Следственного управления ГУНП в Одесской области.

По факту ДТП полицейские приступили к производству по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего или причинившие тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В рамках производства назначили ряд экспертиз. Следствие продолжается.

Как сообщала Одесса News, правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва, произошедшего в багажнике автомобиля в Одессе, по улице Прохоровской, 2 декабря, в результате которого пострадали семь человек.

Фото: Нацполиция в Одесской области

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