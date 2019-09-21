В Одесской области масштабное ДТП: девять погибших

В Одесской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли девять человек, ещё двое травмированы.

Об этом сообщает Нацполиция в Одесской области.

«В результате столкновения переполненной людьми маршрутки, которая ехала в Одессу, и грузовика, возвращавшегося из областного центра, предварительно погибли девять человек, ещё двое — травмированы. Точное количество пострадавших устанавливается», — говорится в сообщении.



Отмечается, что авария произошла между сёлами Новая Долина и Прилиманским.



На месте аварии работает следственно-оперативная группа, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Позже было сообщено, что в медчреждения доставлены 4 пострадавших.