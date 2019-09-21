Одесская теннисистка Козлова пробилась в основную сетку турнира WTA в Китае

Екатерина Козлова, теннисистка из Одессы, отобралась в основную сетку представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier 5 в Ухане (Китай) с призовым фондом $2,828 млн.

В финале квалификации Козлова (№72 рейтинга WTA) в трёх сетах обыграла шведку Реббеку Петерсон (52) — 6:1, 4:6, 7:5, сообщает XSport.

Поединок продолжался 2 часа 20 минут. Соперницы впервые встретились в очном противостоянии.

Теперь 72-я ракетка мира сыграет против американки Элисон Риск (WTA №32). В этом сезоне Риск всем запомнилась благодаря удачному выступлению на Wimbledon, где она дошла до полуфинала.

Кроме Козловой, в основной сетке турнира в Ухане также выступят первая и вторая «ракетки» Украины, одесситки Элина Свитолина и Даяна Ястремская.