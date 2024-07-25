Украина проиграла Ираку в дебютном поединке футбольного турнира Олимпиады

Олимпийская сборная Украины по футболу 24 июля со счётом 1:2 проиграла команде Ирака в дебютном поединке на Олимпиаде 2024 в группе В.

Об этом сообщается на сайте Игр в Париже, пишет издание ГОРДОН.

Одесса News информировала, что в составе сборной выступают два одесских футболиста — Максим Брагару и Владимир Салюк,

Украинцы первыми открыли счёт в матче – на 53-й минуте Валентин Рубчинский отправил мяч в сетку после розыгрыша стандарта. Его гол стал первым для сборной Украины на Олимпиадах.

На 57-й минуте Ирак сравнял счёт с пенальти, отличился Аймен Хуссейн.

А на 75-й Али Джасим забил второй мяч в ворота Украины.

Следующий поединок украинская сборная сыграет 27 июля в Сент-Этьене против команды Марокко.

Олимпийский футбольный турнир пройдёт до 9 августа в семи городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте.

Сборная Украины (одна из 16 участниц футбольного турнира) попала в группу В вместе с Аргентиной, Марокко и Ираком.

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