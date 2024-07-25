В Приморском районе Одессы горел храм

24 июля в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Приморском районе Одессы, на улице Леонтовича, горит храм.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«На месте спасателями установлено возгорание деревянного покрытия чердачного помещения. Менее чем через час спасатели полностью ликвидировали пожар на общей площади 15 м кв.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня и спасти здание.

«Причина пожара и ущерб устанавливаются. К счастью, никто не пострадал. От ГСЧС привлекалось 9 единиц техники и 29 пожарных», — сообщили спасатели.

Одесса News информировала, что в течение 23 июля спасатели Одессы и области 44 раза привлекались на ликвидацию пожаров в природных экосистемах, в результате которых уничтожено более 25 гектаров украинской земли, три жилых дома и 5 дворовых сооружений, повреждены 2 жилых и 7 дачных домов.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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