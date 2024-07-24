Одесские спасатели за прошедшие сутки 44 раза вызывались на пожары в экосистемах

В течение 23 июля спасатели Одессы и области 44 раза привлекались на ликвидацию пожаров в природных экосистемах, в результате которых уничтожено более 25 гектаров украинской земли, три жилых дома и 5 дворовых сооружений, повреждены 2 жилых и 7 дачных домов.

Наиболее резонансными пожарами прошедших суток, когда подразделения работали по повышенному номеру вызова, были возгорания в селе Чеботарёвка Одесского района и за пределами села Бурдовка Раздельнянского района.

Кроме того, сухая трава пылала в трёх районах Одессы. К счастью, погибших и пострадавших людей ни на одном из пожаров нет.

«Вероятная причина пожаров – неосторожное обращение с огнём неустановленными лицами», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в Черноморске Одесской области во время сварочных работ 18 июля произошёл взрыв бытового пропанового баллона в смотровой яме гаража, один пострадавший.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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