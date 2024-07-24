Румыния поднимала два F-16 во время российской атаки по Измаилу

В ночь на 24 июля армия Румынии поднимала два самолёта F-16 во время российской воздушной атаки по Измаилу в Одесской области.

Об этом сообщило министерство обороны страны, пишет издание ГОРДОН.

Беспилотники страны-агрессора пролетели вблизи границы с румынским уездом Тульча.

«В 2.19 два самолета F-16 ВВС Румынии вылетели с 86-й авиабазы Борча для наблюдения за воздушной обстановкой. Оба самолёта вернулись на базу примерно в 4.20 утра», – говорится в сообщении.

Минобороны продолжает исследовать местность для поиска возможных объектов, упавших на румынскую территорию, сказано в релизе.

News.ro сообщает, что власти объявили тревогу в северной части уезда Тульча вечером 23 июля после того, как несколько беспилотников были замечены на подходе к границе. Пожарная служба заявила, что на номер вызова экстренных служб поступило десять звонков о звуках взрывов.

Одесса News информировала, что в ночь на 24 июля армия России атаковала дронами Измаил Одесской области, обстрелян порт, разрушено несколько зданий, повреждены три грузовика, на месте вспыхнул пожар. Также пострадала жилая многоэтажка. Три человека получили ранения, двоих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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