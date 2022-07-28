Польша поставила Украине танки PT-91 Twardy

В Украину доставили польские танки PT-91 Twardу.

Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил в Telegram.

«PT-91 Twardy от Польши уже в Украине. Спасибо нашим друзьям», – написал он.

Глава ОП не сообщил больше никаких деталей.

Издание Defence Express отмечает, что PT-91 Twardy – это польская модификация советского Т-72. Танк прошёл ремоторизацию, получил новую систему управления огнём и усиленное бронирование.

Колмчество танков в партии не сообщается. Пресс-секретарь агентства вооружения Польши Кшиштоф Платек в интервью Wolski o Wojnie, вышедшем 24 июля, говорил о передаче Украине этих танков. Он тоже не сообщил их количество.

Весной Польша передала Украине танки Т-72, рассказывал глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в интервью Polsat News в апреле. Он не стал называть конкретное количество переданных танков, но сказал, что речь идет о «значительной цифре».

Как сообщала Одесса News, Польша последовательно поддерживает Украину в её борьбе против российской агрессии, предоставляя гуманитарную и военную помощь, а также принимая украинских беженцев. Президент страны Анджей Дуда 9 июня заявил, что Польша уже передала Украине вооружение на $2 млрд. По словам министра обороны Алексея Резникова, Польша занимает второе место в мире по вопросам предоставления помощи Украине и помогает держать фронт.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.

