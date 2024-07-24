Ещё один блок АЭС выведен из ремонта, что уменьшит дефицит электроэнергии

Плановый ремонт энергоблока одной из атомных станций завершили раньше срока, блок уже подключён к энергосистеме.

Об этом 24 июля сообщило Министерство энергетики Украины. В «Укрэнерго» проинформировали, что ограничение электроэнергии сегодня до вечера отменено практически по всей Украине.

«Это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и уменьшит дефицит электроэнергии, вызванный массированными российскими атаками по украинской энергетике», – говорится в сообщении.

Несмотря на это, в ведомстве подчеркнули, что ситуация в энергетике остаётся сложной.

«В системе есть значительный дефицит генерирующих мощностей из-за массированных вражеских атак с весны этого года, продолжаются обстрелы, особенно на прифронтовых и приграничных территориях. Часто под обстрелы попадают подстанции, линии системы передачи электроэнергии. За прошедшие сутки энергосистема Украины принимала излишки электроэнергии из польской энергосистемы», – рассказали в Минэнерго.

По словам заместителя министра энергетики Светланы Гринчук, техническое обслуживание энергоблока АЭС удалось завершить более чем на 10 дней раньше плана, что » добавит к энергосистеме почти 1 тыс. МВт дополнительной мощности. Это значительно укрепит энергосистему и, конечно, снизит дефицит», – цитирует «Укрэнерго» заместитель министра.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференцированности по уровню потребления.

Ситуация в энергосистеме после обстрелов России остаётся крайне тяжёлой, но после 20 июля, по утверждению Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме и отключения электроэнергии будут не столь продолжительными.

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