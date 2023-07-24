В Китае вступила в строй первая в мире морская ветроэлектростанция

В Китае ввели в эксплуатацию первую в мире морскую ветровую электростанцию (ВЭС), построенную на шельфе Восточно-Китайского моря у побережья восточной провинции Фуцзянь.

Каждый ветрогенератор ВЭС способен производить рекордные 16 мегаватт электроэнергии, — сообщает Укринформ со ссылкой на Xinhua.

По данным компании China Three Gorges Corporation, управляющей этим объектом, установленные на ВЭС в Фуцзяне ветряные мельницы мощностью 16 МВт являются самыми мощными среди всех действующих в мире ветрогенераторов. Длина одной лопасти каждой турбины такой ветряной мельницы составляет 123 метра, а площадь, которую могут охватить все три лопасти одной турбины, составляет около 50 тысяч квадратных метров, что соразмерно размеру семи стандартных футбольных полей.

По проекту, ветроэлектростанция сможет генерировать более 66 миллионов киловатт-часов чистой электроэнергии ежегодно, чего будет достаточно для полного удовлетворения годовых потребностей в электроэнергии 36 тыс. домохозяйств из трёх человек.

Указанная мощность ветрогенерации позволит сэкономить около 22 тыс. тонн стандартного угля, необходимого для выработки такого же количества электроэнергии, а также сократить выбросы углекислого газа примерно на 54 тыс. тонн.

По данным китайской стороны, к концу 2022 года совокупная мощность ветроэлектростанции в мире достигла 57,6 гигаватт, из которых на долю Китая приходится 53%. При этом в Китае производится почти 60% мирового ветроэнергетического оборудования, экспортируемого в 49 стран и регионов мира.

Как сообщала Одесса News, глава NASA Билл Нильсон выразил обеспокоенность по поводу программы Китая, в рамках которой он может попытаться занять богатые ресурсами участки Луны и не допустить к ним США.

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