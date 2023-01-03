Грядут реальные звёздные войны: NASA обеспокоена амбициями Китая на Луне

Глава NASA Билл Нильсон выразил обеспокоенность по поводу программы Китая, в рамках которой он может попытаться занять богатые ресурсами участки Луны и не допустить к ним США.

Об этом он заявил в интервью Politico, сообщает Укринформ.

«Это факт: мы участвуем в космической гонке… Нам лучше следить за тем, чтобы они не добрались до места на Луне под видом научных исследований. И не исключено, что впоследствии они скажут: «Держись подальше, мы здесь, это наша территория», — заявил Нильсон.

По мнению главы NASA, лунные гонки между США и Китаем становятся всё более жёсткими, а следующие несколько лет могут определить, кто будет победителем.

Как отмечается в статье, агрессивная космическая программа Китая, включая недавнее открытие новой космической станции, приобретает всё больший масштаб. Пекин объявил о цели высадить тайконавтов на Луну до конца этого десятилетия. В декабре правительство Китая обнародовало своё видение более амбициозных планов, таких, как развитие инфраструктуры в космосе и создание системы управления космосом.

За последние несколько лет Пекин запустил серию роботизированных посадочных аппаратов и марсоходов для сбора лунных образцов, в том числе впервые на обратной стороне Луны, а также орбитальный аппарат, посадочный модуль и марсоход, которые достигли Марса.

Американские военные, которые также выражают всё большее беспокойство относительно разработки Пекином космических систем, которые могут угрожать американским спутникам, предостерегают о последствиях для безопасности вторжения Пекина в далёкий космос.

По словам Нильсона, любые значительные задержки или сбои в американской программе, рассчитывающей на ряд новых систем и оборудования и всё ещё находящихся на стадии разработки, могут привести к отставанию от китайцев. Сроки высадки NASA на Луну уже сместились на год во времена администрации Трампа.

«Вполне возможно, что они могут догнать и превзойти нас… Прогресс, которого они достигли, был потрясающим — чрезвычайно быстрым», — сказала генерал-лейтенант Космических сил США Нина Арманьо во время визита в Австралию в прошлом месяце.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года космический корабль SpaceX Dragon отправился на Международную космическую станцию с экспериментами школьников из Одессы.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod