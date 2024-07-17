Медведчук написал письмо Трампу, в котором обвинил Украину в покушении на политика

Кум Путина и подозреваемый в государственной измене бывший народный депутат Виктор Медведчук написал письмо Дональду Трампу, в котором указал на якобы «украинский след» в покушении на него.

Об этом 16 июля сообщило пропагандистское агентство ТАСС, в распоряжении которого якобы есть текст письма.

Якобы в нём Медведчук пишет о том, что Трамп в предвыборных заявлениях неоднократно заявлял, что «намерен принести мир в Украину».

«Но этот мир означает утрату власти нацистским режимом Зеленского и его американскими кураторами из администрации Байдена», – цитирует ТАСС экс-нардепа.

По словам Медведчука, из-за этого Трамп стал «личным врагом украинского неонациста Зеленского». Также кум Путина называет президента Украины «подлецом, который не остановится ни перед чем для того, чтобы помешать выиграть Трампу президентские выборы».

«Думаю, что по делу о покушении на вас появится украинский след», – заявил Медведчук.

Как сообщала Одесса News, в минувшую субботу во время одного из избирательных митингов в штате Пенсильвания 20-летний американец выстрелил в Трампа, ранив его, а также убив и ранив людей вокруг. Агенты Секретной службы США ликвидировали нападающего на месте.

Комитет по внутренней безопасности Сената США начал двухпартийное расследование по факту покушения и планирует провести итоговые слушания уже до конца июля.

16 июля бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился в США с кандидатом в президенты Соединённых Штатов Дональдом Трампом после покушения, написав по итогам встречи, что «мы обсуждали Украину, и я не сомневаюсь, что Трамп будет сильным и решительным в поддержке этой страны и защите демократии».

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