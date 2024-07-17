Житель Одессы отдал $10 тысяч, чтобы вплавь перебраться через границу

Жителей Одессы и Тернополя, планировавших переплыть Тису, чтобы попасть в Венгрию, задержал пограничный наряд отдела «Вилок» Мукачевского отряда.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что мужчин, шедших в направлении реки, военнослужащие заметили во время патрулирования и сразу выдвинулись на их задержание. В то же время правонарушители, заметив пограничников, попытались скрыться, один даже успел прыгнуть в воду, правда, далеко от берега отплыть не успел, поскольку его уже ждал пограничный катер.

Выяснилось, что пловец является жителем Одессы. Его попутчика, жителя Тернопольщины, пограничники также задержали на берегу реки.

Как стало известно, оба мужчины приехали в Закарпатье с целью незаконного пересечения границы. Дельцы, которым одессит отдал 10 тысяч долларов, а житель Тернополя 5 тысяч долларов и ещё 5 должен был отдать в Венгрии, пообещали, что они смогут беспрепятственно пересечь границу. Но мужчины, очевидно, не догадывались, что им придётся преодолевать границу вплавь, ведь документы и вещи, которые они имели, не были дополнительно защищены от промокания.

В отношении задержанных составлены протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

Дела направлены в суд. В настоящее время лица, причастные к организации незаконного пересечения задержанных мужчин, устанавливаются.

Одесса News информировала, что 15 июля 2024 года в Одесской области оперативные сотрудники Подольского погранотряда совместно с работниками Управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции задержали 27 мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Приднестровский регион Молдовы.

Фото: Госпогранслужба.

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