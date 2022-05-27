На лодке через лиман: раскрыт маршрут перевозки мужчин призывного возраста

На лодке через Кучурганский лиман за 3 тыс долл. США незаконно переправляли мужчин призывного возраста участники преступной группы, задержанные одесскими правоохранителями.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что по данным следствия, гражданин Украины, находясь на территории непризнанного Приднестровья, наладил «бизнес» путём организации незаконной переправки военнообязанных граждан через госграницу.

«Желающих покинуть страну, минуя пограничные пункты пропуска, мужчина подыскивал через созданный с этой целью телеграмм-канал. В свою очередь, его сообщники доставляли «клиентов» в границу с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой на автомобиле и переправляли на моторной лодке вне пунктов пропуска через Кучурганский лиман, на меже государственной границы», — говорится в сообщении.

Стоимость такой услуги фигуранты оценили в 3-5 тыс. долларов США с одного «уклониста».

Дельцы задержаны при попытке переправить через госграницу четырёх мужчин в возрасте от 26 до 43 лет.

Решаются вопросы по сообщению организатору схемы и четырём его сообщникам о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщала Одесса News, в мае одесские правоохранители задержали злоумышленника, занимавшегося изготовлением документов, предоставлявших лицам за 8500 долларов США уехать за границу.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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