$8500 хотел одесский бизнесмен за трансфер для уклоняющихся от призыва

Противоправную деятельность фигуранта разоблачили оперативники управления стратегических расследований в Одесской области и следователи Одесского райуправления полиции №1.

Как установили полицейские, мужчина организовал «трансфер» для тех, кому запрещено пересечение государственной границы во время действия военного положения.

Злоумышленник занимался изготовлением документов, предоставлявших лицам возможность уехать за границу. Стоимость такой услуги бизнесмен оценил в 8500 долларов США, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 23 мая оперативники и следователи разоблачили организатора сделки. На месте задержания полицейские изъяли деньги.

Решается вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщение ему о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. За незаконную переправку лиц через государственную границу Украины действующим законодательством предусмотрена ответственность — лишение свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Киевская окружная прокуратура г. Одессы.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года при процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры в Одесской области разоблачены участники преступной группы, которые за 3 тысячи долларов США организовали схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через госграницу на период действия военного положения.

Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области

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