Разведка: Действия Украины ограничили деятельность ЧФ России в Чёрном море

Вооружённые силы Украины заставили российский флот избегать приближения к побережьям Украины.

Об этом в Телlegram сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны со ссылкой на информацию представителя ГУР МО Вадима Скибицкого.

“Они стали осторожными, но их корабельная группировка на сегодняшний день, к сожалению, обеспечивает полный контроль Азовского моря, и это понятно, вместе с Керченским проливом, и они сейчас блокируют наши порты на Чёрном море. Цель – одна: это нанесение нам убытков в экономическом плане для того, чтобы не допустить функционирования портов как экономических зон. Не допустить движения товаров как на территории Украины, так и с территории наших портов, и поддержания готовности к применению тех крупнейших десантных кораблей, других кораблей в случае проведения морской десантной операции. Но снова же скажу – наши действия заставили их ограничить деятельность Черноморского флота России на сегодняшнем этапе”, – отметил представитель военной разведки Украины.

Как сообщала Одесса News, по данным Оперативного командования «Юг», по состоянию на 25 мая в количественных показателях корабельной группировки противника изменений почти нет – 6 крупных десантных и 2 ракетных корабля продолжают терроризировать ситуацию в северо-западной части Чёрного моря.

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