Украинские артиллеристы осваивают словацкую гаубицу Zuzana

Министр обороны Словакии Ярослав Надь подтвердил, что его страна передаст Украине самоходные гаубицы Zuzana 2.

Украинские артиллеристы уже их осваивает.

Министр обороны Украины Алексей Резников на полях Международного форума по безопасности GLOBSEC-2022 в Братиславе назвал серьёзной инвестицией в словацкую экономику контракт с Украиной относительно поставки гаубиц Zuzana.

Резников приветствовал подписание соответствующего контракта со словацкой стороной.

«Я очень рад отметить, что мы подписали контракт на поставку гаубиц Zuzana… И мы будем просить предоставить нам гаубицы быстрее, чем мощности ВПК могут изготовить заказ», – отметил Резников.

Для справки. САУ Zuzana 2 — это модернизированная версия словацкой самоходной колёсной гаубицы ZUZANA (которая в свою очередь является модернизацией чешской системы DANA vz. 77); — самоходная артиллерийская установка: колёсная, высокомобильная и скорострельная.

Благодаря стволу длиной 52-го калибра способна вести стрельбу на максимальную дистанцию ​​до 40 км, с возможностью вращения башни на 360 градусов; автоматической зарядкой снарядов. Имеет возможность ведения огня в режиме MRSI (Multi Round Simultaneous Impact), то есть планировка огня возможна таким образом, чтобы несколько снарядов попали в цель одновременно. Самоходная гаубица имеет бронированную кабину для экипажа.

Тактико-технические характеристики таковы: вес – 28,450 кг; шасси — Tatra 815 8х8; длина — 12,97 м; ширина — 3,015 м; высота — 3,3м; калибр ствола — 155 мм; боекомплект — 40 снарядов; расстояние до цели: минимальное – 5,6 км, максимальное – 39,6 км; темп стрельбы — 6 выстрелов/мин, 16 выстрелов в 3 мин.; максимальная скорость по шоссе — более 80 км/ч; запас хода — 750 км; дополнительное вооружение — пулемёт 7,62 или 12,7 мм для самообороны; обслуга – 3 человека.

Планируется передать Украине 8 гаубиц.

Чем важна Zuzana для Украины: огонь этой гаубицы более высокоточными боеприпасами (разница от цели всего 1-2 метра).

Одна гаубица стоит €5,96 млн.

Как сообщала в июне 2022 года Одесса News, Польша продаст Украине ещё три эскадрона 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок Krab.

Инфографика: Укринформ

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