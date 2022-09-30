Зеленский: Украина подаёт заявку в НАТО по ускоренной процедуре

Украина 30 сентября подаёт заявку на вступление в Североатлантический Альянс.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Его обращение опубликовано в Telegram.

«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. Они реальны для Украины – реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз. Де-факто.

Сегодня Украина подаёт заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке. Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО», — заявил Президент Украины.

Как сообщала Одесса News, 30 сентября президент России Путин подписал документы о принятии в состав РФ марионеточных образований «ДНР», «ЛНР», а также захваченных российской армией территорий Херсонской и Запорожской областей Украины.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod