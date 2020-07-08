Корабли противоминной группы НАТО вошли в Чёрное море для участия в Sea Breeze

В Чёрное море вошли четыре корабля противоминной группы НАТО SNMCMG2, которые 20-26 июля, вероятно, примут участие в ежегодных международных учениях Sea Breeze-2020.

О походе группы кораблей сообщил в Facebook руководитель проекта «Институт Черноморских стратегических исследований» Андрей Клименко.

«В Черное море вошли корабли 2-й постоянной противоминной группы НАТО — SNMCMG2. В частности, турецкий тральщик TCG Amasra (М 266), испанский — ESPS Tambre (М 33), итальянский — ITS Gaeta (5554) и флагман группы — корабль снабжения ВМС Греции HS Aliakmon (A-470)», — отметил Клименко.



По данным военных источников, на днях к группе SNMCMG2, которую возглавляет греческий офицер Димитрос Кацурос, присоединятся также румынские и болгарские корабли. Позже корабли группы, предположительно, примут участие в международных учениях Sea Breeze-2020, которые ежегодно проводятся в июле.

Как сообщала Одесса News, недавно в Одессе состоялась заключительная часть видеоконференции по планированию украинско-американских учений Sea Breeze-2020. Её участники согласовали, что из-за коронавируса учения будут проходить исключительно в морской фазе с привлечением авиации. В Sea Breeze-2020 примут участие около десяти стран, а одной из особенностей будет участие в учениях кораблей постоянной группы НАТО.

Фото: Facebook