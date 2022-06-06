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  4. Путин не собирается нападать на Одессу под видом гумконвоя, Украина не верит

Путин не собирается нападать на Одессу под видом гумконвоя, Украина не верит

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не верит в пустые обещания Путина не использовать торговые пути для нападения на Одессу.

Об этом глава украинской дипломатии заявил в Тwitter.

«Путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу. Это тот же Путин, который сказал канцлеру Германии Шольцу и президенту Франции Макрону, что не будет нападать на Украину — за несколько дней до начала полномасштабного вторжения в нашу страну. Мы не можем верить Путину, его слова пусты», – написал Кулеба.

Президент РФ Путин в интервью пропагандистскому каналу «Россия 1», которое вышло 3 июня и опубликовано на сайте Кремля, заявил, что Россия «не препятствует» вывозу зерна из Украины. На вопрос об обвинениях в адрес РФ относительно блокирования портов он сказал: «Это блеф».

Аргументируя свою «позицию», глава Кремля высказал мнение, что 20 млн тонн зерна (по данным Путина, столько пшеницы Украина готова экспортировать), которые заблокированы в украинских портах Россией, – это «ни о чём» по сравнению с объёмами выращиваемого в мире, а потом «между прочим» анонсировал наращивание российского экспорта с 37 млн тонн до 50 млн тонн.

«Что касается вывоза украинского зерна, мы не препятствуем этому», – заявил Путин. 

Он озвучил шесть вариантов для вывоза продовольствия: по Дунаю, из подконтрольных Украине портов Николаева и Одессы, а также оккупированных РФ портов Мариуполя и Бердянска. Для выхода судов из Одессы и Николаева Украина, по мнению Путина, должна провести разминирование акватории. 

«Мы гарантируем их мирный проход без всяких проблем в международные воды. Нет никаких проблем, пожалуйста», – заверил глава Кремля, заявив, что страна-агрессор «не будет пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы предпринять какие-то атаки с моря». 

Также Путин заявил, что Россия якобы готова обеспечить «беспроблемный вывоз в том числе украинского зерна», не сказав, что ещё она хочет вывозить из захваченных портов. Боевики «ДНР» 31 мая открыто заявляли об отправке украденного металла из порта Мариуполя в Ростов. 

Путин сказал, что продовольствие можно также вывозить через Польшу и Румынию, но «самое простое – это вывоз через территорию Беларуси». Однако для этого с Беларуси нужно снять санкции, добавил глава Кремля.

«Так что проблемы с вывозом зерна с Украины не существует», – резюмировал он.

Как сообщала Одесса News, Кулеба сообщил 31 мая, что Украина работает над международной операцией под эгидой ООН с флотами партнёров относительно создания безопасных торговых путей украинского экспорта продовольствия.

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