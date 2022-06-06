Российская корабельная группировка отброшена от украинских берегов на 100 км

Корабельная группировка Черноморского флота РФ отброшена от украинских берегов на расстояние более сотни километров.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба командования ВМС ВСУ.

«В результате наших активных действий по поражению морских сил противника корабельная группировка Черноморского флота РФ была отброшена от украинских берегов на расстояние более сотни километров. Пытаясь восстановить контроль над северо-западной частью Чёрного моря, противник был вынужден изменить тактику: развернул в Крыму и Херсонской области береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион»; перебрасывает дополнительные силы на остров Змеиный», — говорится в сводке.

При этом подчёркивается, что остаётся угроза нанесения ракетных ударов с морского направления. В частности, с начала вторжения вражеские корабли и подводные лодки произвели пуски более 300 крылатых ракет по украинской территории. Интенсивность ударов крылатыми ракетами «Калибр» снизилась, в то же время противник начал бить по наземным объектам противокорабельными ракетами, основное назначение которых поражение боевых кораблей и судов.

«Вероятно, это свидетельствует о том, что РФ использовала значительный объём современного ракетного оружия и вынуждена применять устаревшие типы ракет, запасов которого достаточно для нанесения ударов по нашей территории», — подчеркнули в ВМС.

По информации пресс-службы, группировки ориентировочно из 30 кораблей и подводных лодок рф продолжают блокаду гражданского судоходства. С начала полномасштабного вторжения флот противника поразил девять гражданских судов, одно из которых затонуло. Погибли два гражданских моряка. В настоящее время в акватории Чёрного моря находятся до 12 больших десантных кораблей, однако более трети из них находятся в ремонте.

После уничтожения Военно-морскими силами ВСУ трёх десантных катеров типа «Раптор» и десантного катера типа «Серна» группировка противника насчитывает до 15 десантных катеров разного типа.

В пресс-службе отмечают, что ВМС ВСУ продолжают действовать в условиях преимущества противника, основные силы сосредоточивая на обороне и деблокировании украинских портов, защите морского побережья, поддержании контроля за акваторией Днепро-Бугского и Днестровского лиманов, рек Дунай и Днепр.

Корабли, катера и подразделения ВМС выполняют задачи по освещению надводной обстановки в интересах применения ракетного и артиллерийского оружия и способствуют сухопутным войскам на Приморском направлении. Морская пехота, артиллерийские подразделения ВМС и морская авиация из числа группировок ВСУ продолжают уничтожать врага.

Обстановка в северо-западной части Чёрного моря остаётся сложной.

«Мы лишили Черноморский флот РФ полного контроля над северо-западной частью Чёрного моря, которая превратилась в «серую зону». В то же время противник перенял нашу тактику и пытается вернуть контроль над северо-западной частью Чёрного моря за счёт береговых ракетных комплексов и крылатых ракет воздушного базирования», – отмечают в ВМС ВСУ.

Подчёркивается также, что сохраняется риск высадки тактического десанта и диверсионно-разведывательных групп на одесское побережье. Кроме того, минобороны РФ имитирует организацию так называемых гуманитарных коридоров якобы для вывода гражданских иностранных судов из украинских портов.

«Попытки сыграть на гуманности на самом деле могут быть ничем иным как возможностью вражеским кораблям приблизиться к нашему побережью под прикрытием гражданских судов. Страна-агрессор не может быть гарантом безопасности, ведь с первых дней полномасштабного вторжения в нарушение норм безопасности гражданского судоходства и международного гуманитарного права РФ производила обстрелы иностранных гражданских судов… Действительно безопасными маршрутами могут быть только те, которые согласованы международными договорами, где гарантами безопасности выступают цивилизованные страны», — заявили в ВМС ВСУ.

В пресс-службе подчеркнули, что ВМС ВСУ и руководство государства принимают меры по деблокированию морских портов Украины и организации поставок украинской продукции в страны, которые в ней нуждаются.

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