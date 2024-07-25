На территории Румынии обнаружены обломки БпЛА России после атаки на Украину

На территории Румынии нашли обломки беспилотников после ночной атаки РФ по Украине.

Об этом заявила в X министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску.

Этой ночью оккупанты запустили 38 дронов Shahed; украинская ПВО сбила 25 из них, ещё три были «локационно потеряны после пересечепния госграницы с Румынией, сообщала Одесса News со ссылкой на Воздушные силы Украины.

“Россия вновь совершила отвратительные атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру. На территории Румынии обнаружены обломки. Мы проинформировали наших союзников и координируем с ними свои действия по этому вопросу. Румыния решительно осуждает эти безответственные действия”, – написала Одобеску.

Министерство национальной обороны Румынии также заявило о решительном осуждении этих атак.

В связи с ситуацией министерство усилило контроль за воздушным пространством. В 1.32 для мониторинга воздушной обстановки с авиабазы имени Михаила Когэлничану поднимались два самолёта F-18 ВВС Финляндии. Они вернулись на базу около 3.25.

Специалисты минобороны Румынии определили три района, куда могли упасть беспилотники. В первом из них, возле села Плауру, нашли обломки «беспилотника типа «Герань» 1/2 российского происхождения». Поиски продолжают.

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