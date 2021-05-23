Одесский полицейский ограбил женщину

Следователи территориального управления Госбюро расследований в Николаеве завершили досудебное расследование в отношении полицейского Овидиопольского отдела полиции ГУ Нацполиции в Одесской области, которого обвиняют в нападении и ограблении женщины.

Как сообщается на сайте ГБР, в декабре 2020 года овидиопольский полицейский с сообщником брызнули из перцового баллончика в глаза женщине и силой завладели её сумкой, в которой находились деньги и ювелирные изделия на 793 тысячи гривен.

Установлено, что брат ограбленной гражданки вовремя подъехал к месту происшествия и задержал грабителя-полицейского.

Соучастник до сих пор находится в розыске.

В обвинительном акте, направленном в суд, полицейскому инкриминируется законченное покушение на открытое хищение чужого имущества (грабёж), соединённое с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, совершённое в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.15, ч.5 ст.186 УК Украины).

Если вина полицейского будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 13 лет с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, вскоре перед судом предстанет инспектор патрульной полиции в Одесской области, который сломал нос несовершеннолетнему во время безосновательного применения к нему силы.

Фото: ГБР

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