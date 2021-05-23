Глава Приморского райсуда, рассматривавший дело Стерненко, заявил о стрельбе по его окнам

Глава Приморского райсуда Одессы Сергей Кичмаренко заявил о стрельбе по окнам его кабинета.

Как сообщала Одесса News, в этом суде рассматривают дело одесского праворадикала Сергея Стерненко, приговорённого к 7 с лишним лет лишения свободы за похищение человека.

Как написал сам Кичмаренко 21 мая на сайте Высшего совета правосудия, 17 мая он вошёл в свой рабочий кабинет и заметил, что одно из четырёх окон, расположенное возле его рабочего стола, прострелено из неизвестного оружия.

«Исходя из характера повреждения стекла, траектория полёта пули была направлена чётко по мне», – сделал вывод глава суда.

По мнению Кичмаренко, инцидент произошёл в период с вечера 14-го по утро 17 мая.

«То, что произошло, я связываю со своей служебной деятельностью, а также с пребыванием в моём производстве ряда резонансных уголовных дел», – добавил он.

В своём сообщении Кичмаренко не уточнил, связывает ли выстрел в окно своего кабинета с делом Стерненко.

О стрельбе он сообщил в службу судебной охраны и в управление полиции Одесской области. Полицейские открыли уголовное производство по ч.1 ст.377 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного). Статья предполагает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, арест до шести месяцев, ограничение или лишение свободы до трёх лет.

Как сообщала Одесса News, Приморский райсуд 23 февраля этого года приговорил Сергея Стерненко к семи годам и трём месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества за похищение экс-депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Такой же срок получил и другой фигурант дела Руслан Демчук. Обоих арестовали в зале суда. Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог. Стерненко отрицает причастность к инциденту.

Этот же суд 19 марта оставил Стерненко под стражей.

В марте 2021 года судьи Приморского суда Одессы обратились с жалобой в Высший совет правосудия о вмешательстве в деятельность судебных органов и, в частности, судьи Виктора Попревича, вынесшего приговор Стерненко. В связи с комментариями, которые появляются в СМИ относительно приговоров по делу Стерненко и Демчука, в суде состоялось собрание судей, в пресс-релизе которого по итогам собрания было сказано: «обвинения политиков и так называемых активистов в адрес судьи Попревич В.М. являются необоснованными и безосновательными, преследуют цель дискредитации суда и расцениваются судьями как вмешательство в правосудие».

Фото: Одесса News/Александр Александров

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