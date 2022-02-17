Высший совет правосудия уволил четверых судей из Одессы

Сегодня Высший совет правосудия уволил в отставку 6 судей, из которых 4 — судьи из Одессы. Все они работали в Юго-Западном апелляционном хозяйственном суде.

Об этом сообщило издание «Я и закон».

В частности, в отставку уволены с должности судьи Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда: Будишевская Людмила Алексеевна, Беляновский Владимир Витальевич, Головей Виктор Николаевич и Мышкина Марина Альбертовна.

Как сказано на официальном сайте Всысшего совета правосудия, судьи уволены «по общим обстоятельствам, а именно в связи с представлением заявлений об отставке».

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