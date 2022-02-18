В Одессе таможенника-взяточника повязали прямо на улице

В Одессе правоохранители объявили подозрение работнику таможенной службы в получении неправомерной выгоды и злоупотреблении влиянием.

Как сообщается на официальном сайте Главного управления Нацполиции в Одесской области, правонарушитель требовал деньги у прибывающих в Украину граждан через Международный аэропорт «Одесса» за устранение препятствий при проведении таможенных формальностей с их багажом.

Отмечается, что за 400 долларов США чиновник предложил гражданину Украины, чтобы тот без задержек прошёл таможенный контроль с четырьмя чемоданами одежды, привезённой из Турции.

Кроме того, установлено, что служащий за 700 долларов неправомерной выгоды пообещал ещё одному гражданину повлиять на то, чтобы тому беспрепятственно вернули со склада одесской таможни изъятые девять сумок с вещами.

По результатам досудебного расследования, проводимого следственными отделами расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности Следственного управления ГУНП в Одесской области вместе с СБУ и областной прокуратурой, фигуранту объявили подозрение по ч.3 ст.368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и ч.2 ст.369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителю грозит лишение свободы сроком до десяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, в Одессе 15 февраля были пойманы на взятке два инспектора Государственной налоговой службы в области.

Фото и видео: Отдел коммуникации Нацполиции в Одесской области

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