В Одессе задержан псевдоминёр

Одесские правоохранители установили мужчину, который «заминировал» детский сад в Приморском районе.

Как сообщает Нацполиция Одесской области, 13 января в полицию поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в одном из дошкольных учреждений Приморского района.

«Обследовав здание и прилегающую территорию и не найдя никаких взрывоопасных устройств или веществ, полицейские начали уголовное производство по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уже через несколько часов сотрудники Портофранковского отделения полиции установили личность правонарушителя и место его нахождения. Им оказался нетрезвый 62-летний местный житель.

Сейчас следственные действия продолжаются.

Кстати. За заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности санкцией ч.1 ст.259 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Если же деяние повлекло тяжкие последствия или совершено повторно (ч.2 этой статьи), злоумышленнику грозит до восьми лет заключения.

Как сообщала Одесса News, 8 января в одесском аэропорту задержали неадекватного мужчину, угрожавшего пассажирам и персоналу. Инцидент произошёл после получения полицией телефонного сообщения о минировании аэропорта.