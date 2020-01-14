Пенсионный фонд разъяснил, кто в этом году может выйти на пенсию

Для выхода на пенсию по возрасту в 2020 году женщинам и мужчинам необходимо иметь не менее 27 лет страхового стажа.

Об этом информируют в Пенсионном фонде Украины.

«Для выхода на пенсию в 2020 году после достижения возраста мужчинами 60 лет и женщинами 59 лет (с 1 апреля 2020 года – 59 лет 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с каждым следующим годом страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, постепенно будет расти и в 2028 году требуемый страховой стаж составит 35 лет.

«Если у человека на время достижения указанного пенсионного возраста нет необходимого страхового стажа, он сможет выйти на пенсию по возрасту после достижения 63 или 65 лет», — информируют в ПФУ.

В то же время, если человек будет продолжать официально работать и приобретёт необходимый страховой стаж, то пенсия может быть назначена сразу после его приобретения.

«В случае отсутствия необходимого страхового стажа для назначения пенсии по возрасту после 60 и 63 лет, пенсию можно получить после 65 лет. Но для этого нужно иметь минимум 15 лет страхового стажа», — отмечают в ПФУ.

Также сообщается, что продолжительность страхового стажа, дающего право на пенсию, определяется на дату достижения пенсионного возраста.

Как сообщала Одесса News, народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Наталия Королевская считает, что повышение с 1 декабря 2019 года минимальной пенсии на 74 гривни – издевательство над миллионами украинских пенсионеров.