Кабмин повысил пенсии военным

14 июля Кабинет Министров принял решение о повышении пенсий военным, которое предусматривает установление ежемесячных доплат и установление минимальной пенсионной выплаты в размере 3 854 гривны.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Телеграм-канале.

«Почти 400 тысяч военнослужащих и работников других органов правопорядка получат дополнительные пенсионные доплаты. Как и было анонсировано, по инициативе Президента Владимира Зеленского Правительство приняло решение о повышении пенсий военным. Принятое решение предусматривает установление ежемесячных доплат и установление минимальной пенсионной выплаты в размере 3 854 гривни», — написал Шмыгаль.

Он добавил, что кроме этого, предусматривается повышение выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность.

Как сообщала Одесса News, 14 июля около здания парламента состоялась всеукраинская массовая акция протеста ветеранов — пенсионеров всех силовых структур, которые требовали безотлагательного перерасчёта пенсий.

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