С криками «Позор!» пенсионеры МВД штурмуют здание Верховной Рады

Утром 14 июля у здания парламента началась всеукраинская массовая акция протеста ветеранов — пенсионеров всех силовых структур, требующих безотлагательного перерасчёта пенсий.

Участники акции штурмуют второй подъезд Верховной Рады, сообщает Укринформ.

«Около пятиста участников митинга скандируют «Позор» и пытаются прорваться ко второму подъезду парламента. Им препятствует колонна представителей правоохранительных органов. Между митингующими и правоохранителями периодически происходят столкновения, инициаторами которых выступают участники акции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из здания Верховной Рады никого не выпускают и не впускают.



Кстати. 10 июля Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству принять меры для восстановления справедливости в выплате пенсий военным пенсионерам. Министерство социальной политики разработало решение о повышении выплат военнослужащим, находящимся на пенсии. Соответствующее постановление Кабинет Министров примет на заседании в среду. Так, решение призвано уменьшить имеющиеся диспропорции. В частности, предполагается, что с 1 июля 2021 года будет установлена ​​доплата в размере 2000 гривен почти для 400 тысяч военных пенсионеров, которым были назначены пенсии до 1 марта 2018 года. Минимальная пенсионная выплата военным будет установлена ​​на уровне 3854 грн. Также будут повышены и выплаты для участников боевых действий, утративших трудоспособность. Более 40 тыс. человек получат повышение почти на 700 гривен.

Как сообщала Одесса News, 13 июля подал в отставку министр внутренних дел Арсен Аваков.

Фото и видео: Укринформ

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