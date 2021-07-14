Депутата Одесского горсовета лишили журналистского удостоверения

Национальный союз журналистов Украины отказал в членстве депутату Одесского горсовета от ОП-ЗЖ Владимиру Корниенко.

Об этом сообщил руководитель НСЖУ Сергей Томиленко.

«На внеочередном совместном заседании секретариата и ревизионной комиссии Национального союза журналистов Украины при участии руководителей Одесской, Ровенской и Волынской областных организаций союза рассмотрен ряд вопросов по приёму новых членов союза. В том числе — случай, который вызвал общественный резонанс: принятие в ряды журналистской организации депутата Одесского городского совета Владимира Корниенко», — рассказал Томиленко.

Первыми вопрос о членстве Корниенко подняли одесские журналисты «Суспільного» — этот случай вызвал многочисленные негативные отзывы и комментарии в социальных сетях и в журналистском сообществе.

Вопрос о членстве Корниенко обсуждался и во время проведения в Одессе региональных слушаний по вопросам безопасности журналистов. Томиленко заявил, что такая ситуация наносит серьёзный ущерб репутации всей журналистской организации. Правлению Одесской региональной организации рекомендовано безотлагательно отменить решение о принятии Корниенко в Союз.

Глава НСЖУ напомнил, что в июне 2020 года секретариат запретил приём в ряды Национального союза журналистов Украины граждан, занимающих руководящие должности (председатель, заместитель председателя, член политсовета или аналогичного руководящего органа) в политических партиях или являются народными депутатами — членами политических партий. В случае, если такие политики стали членами в НСЖУ до избрания на руководящую должность или депутатом, их членство приостанавливается до конца каденции.

Как сообщала Одесса News, в течение 2017-2019 годов зафиксировано 250 инцидентов с применением силы против журналистов, в том числе в одесском регионе — 11.

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