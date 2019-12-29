Савранский райсовет в Одесской области возглавила член ОПЗЖ

Савранский райсовет в Одесской области возглавила представительница партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Людмила Чумак.

Об этом сообщили на сайте партии.

«27 декабря решением сессии главой Савранского районного совета избрана руководитель Савранской районной организации Оппозиционной платформы – За жизнь Людмила Чумак. Данное решение поддержали 14 депутатов из 26, представляющих различные политсилы», — говорится в сообщении.

На сессии также присутствовали первый заместитель председателя Одесского облсовета Вадим Шкаровский и депутат облсовета Роман Сеник, приехавшие поддержать коллегу-однопартийца.

«Людмила Чумак хорошо понимает нужды и потребности района. Мы рады, что теперь интересы громады будет отстаивать руководитель, которому доверяет и общественность, и представители различных политсил. Уверены, что район будет развиваться и жители ощутят это в самом ближайшем будущем!» – акцентировал Вадим Шкаровский.

«Считаю знаковым событием то, что и общественность, и представители самых разных политсил поддержали представителя Оппозиционной платформы — За жизнь – партии, работающей на возвращение мира в Украину, возрождение экономики и обеспечение социальной защиты граждан. Уверен, избрание Людмилы Чумак ярко свидетельствует об истинных стремлениях и интересах избирателей. Мы приложим все усилия, чтобы желание украинцев обрести мир и стабильность было реализовано уже в следующем году», – подчеркнул народный депутат Николай Скорик.